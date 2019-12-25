YÖK'te üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor - Son Dakika
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YÖK'te üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor

7 saat önce

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), üniversitelerde yeni açılacak programlar ve kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun beşinci toplantısı düzenlendi.

YÖK'te üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), üniversitelerde yeni açılacak programlar ve kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun beşinci toplantısı düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile YÖK'ten yetkililer katıldı.

Toplantıda, YÖK tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre yerleştirme yapılan programlardaki yüksek doluluk oranına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Danışma Kurulunun bu yılki toplantılarının sonuçları da dikkate alınarak YÖK'te alınan kararlara ilişkin bilgi verildi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

YÖK'te düzenlenecek bir sonraki toplantıda, Sağlık Bakanlığı yetkililerince, 2020 YKS işlemlerinde değerlendirilmek üzere sağlıkla ilgili alanlardaki Bakanlığın projeksiyonunun komisyona sunulması kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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