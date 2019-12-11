YÖK'te "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK'te 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı' - Son Dakika

YÖK'te "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve vakıf meslek yüksekokullarının müdürleri ile "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"nda bir araya geldiklerini bildirdi.

YÖK'te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve vakıf meslek yüksekokullarının müdürleri ile "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"nda bir araya geldiklerini bildirdi.

Saraç'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, YÖK'teki çalıştayda, "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim Süreçlerinde Niteliğin Yükseltilmesi" ve "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma, Geliştirme, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile Toplumsal Hizmet Çalışmaları" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Paylaşımında çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulunan Saraç, "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarımızdaki eğitim kalitesinin daha da artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları ele aldığımız, mevcut durumun değerlendirilerek sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların görüşüldüğü faydalı bir çalıştay oldu." ifadelerini kullandı.

Saraç, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, öğretim üyesi yetiştirme zorunluluğu gibi vakıf yükseköğretim kurumlarımızın yükseköğretim sistemimize katma değeri yüksek çıktılar sunacakları bazı kararlar aldık. Bu kararlarımızın toplumun farklı kesimlerince kabul görmesi kararlarımızın ne denli gerçekçi nedenlere dayandığını da göstermektedir.

Yeni YÖK olarak, Devlet-Vakıf bütün yükseköğretim kurumlarımızda kaliteyi önceleyen, niteliği artıran, sisteme derinlik kazandıran kararlar almaya devam edeceğiz."

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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