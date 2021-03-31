YÖK'te düzenlenen Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunda üniversite kontenjanları görüşüldü - Son Dakika

Türkiye'deki mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun sekizinci toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK'ten yetkililer katıldı.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirildi.

Kurul'da daha sonra gündem maddelerine geçildi ve şu kararlar alındı:

"Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamalar sürdürülecek ve kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanlar belirlenecek. Mühendislik alanlarında öne çıkan alanlar ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam kontenjan azaltılacak. Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. İlk ve acil yardım gibi ön lisans programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşü alınarak standartlar geliştirilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık ön lisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilecek ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim sağlık ön lisans programı açılmayacak.

KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulaması devam edecek."

YÖK Başkanı Saraç'tan kontenjanlara ilişkin değerlendirme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurul toplantımızda ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarında yaşanan olumlu gelişmeleri kurul üyelerimizle birlikte değerlendirdik. 2021 yılı kontenjanlarına ilişkin müzakereler sonucunda özellikle sağlık, öğretmenlik, hukuk ve mühendislik gibi alanların kontenjanlarına yönelik önemli bazı kararlar alınmıştır. Yeni YÖK, rasyonel kontenjan planlamasına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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