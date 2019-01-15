Son Dakika Haberleri: YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"Nda, Üniversitelerde Şiddet ve...

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"Nda, Üniversitelerde Şiddet ve...

1 saat önce

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.

YÖK'teki
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Huzur, Güncel
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