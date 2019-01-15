YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"Nda, Üniversitelerde Şiddet ve...
1 saat önce
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.
YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur
ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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