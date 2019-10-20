Son Dakika Haberleri: YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme
Son Dakika Güncel YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme

YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme

1 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteye girişte, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasının 1 yıl ertelendiği açıklandı.

YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteye girişte, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasının 1 yıl ertelendiği açıklandı.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, üniversitelerdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alındığı, bunlardan 14 programa bazı üniversitelerin merkezi yerleştirme sınavı diğer bazı üniversitelerin ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiği belirtildi. Yükseköğretim Kurulu'nca hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavının sunucu ile yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti. Konuyla ilgili öğrencilerin ve velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alındı. Bunun üzerine kararın uygulanmasının 1 yıl ertelenerek, 2021 yılından itibaren başlatılması konusu görüşüldü ve karara bağlandı. Bilgilendirmede, "Bu vesileyle Yükseköğretim Kurulu'nun eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz" denildi.


Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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