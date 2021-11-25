YÖK'ten '2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları' - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) 193 üniversiteye ait '2020 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'nı yayımlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üniversitelerimizin 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları' çerçevesinde her yıl yükseköğretim kurumlarının bir önceki yıla ait 4 temel alandaki gösterge verilerini kamuoyu ile paylaştıklarını bildirdi. Bu kapsamda hazırladıkları '2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları'nı bugün itibarıyla kamuoyunun erişimine açtıklarını belirten Özvar, "Üniversitelerimizin 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 'üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği, akademik performansı, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge, uluslararasılaşma ve uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla iş birliği, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet hususlarını' da yakından takip edeceğiz" dedi.

'DÜNYA SIRALAMALARINA GİREN ÜNİVERSİTE SAYISI 24'TEN 34'E YÜKSELDİ'Öte yandan göstergeler setinin 'Eğitim ve Öğretim' ana alanındaki bazı göstergelere ilişkin veriler karşılaştırıldığında; 2018 yılına nazaran kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınan ders oranı düzenli bir artış ile yüzde 14'ten yüzde 18,58'e, benzer şekilde akredite lisans programı sayısı 420'den 689'a ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9'dan 8,2'ye yükseldi. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 2018'de 7 bin 250 iken 2019'da 8 bin 275, 2020'de ise 7 bin 525 olarak gerçekleşti. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı 2018'de 2 bin 222 iken 2019'da 3 bin 93'a yükselmiş 2020'de ise 2 bin 84 oldu.'Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın' ana alanındaki bazı göstergelere ilişkin 2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında düzenli bir artış ile öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,05'ten 0,20'ye ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31'den 0,40'a, en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256'dan 25 bin 620'ye yükseldi. Benzer biçimde yararlanılan TÜBİTAK ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357'den 8 bin 87'ye ve destek programı sayısı 3 bin 752'den 10 bin 576'ya, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770'ten 9 bin 15'e, dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı 24'ten 34'e, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ise 3 bin 286'dan 6 bin 218'e yükseldi.YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ'Uluslararasılaşma' ana alanındaki bazı göstergelere ilişkin de 2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında; yabancı uyruklu öğrenci sayısı düzenli bir biçimde artarak 126 bin 681'den 184 bin 46'ya yükseldi. İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı ise 2018'de 1219 iken 2019'da 2 bin 85 ve 2020'de 2 bin 29 oldu.

Göstergeler setinin 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' alanındaki göstergelere bakıldığında ise kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237'den 3 bin 61'e, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 2 bin 798'den 4 bin 749'a, Engelsiz Üniversite Ödülü sayısı 63'ten 418'e, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı 26'dan 102'ye ve yeşil, çevreci üniversite endekslerindeki yer alan üniversite sayısı 29'dan 55'e, öğrenci başına yapılan harcama miktarı 12 bin 735 TL'den 15 bin 825 TL'ye yükseldiği görüldü.