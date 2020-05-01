YÖK'ten 24 üniversitede siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimi - Son Dakika
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YÖK'ten 24 üniversitede siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimi

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CISCO Network Akademi arasında dijital eğitim alanında başlattıkları iş birliği kapsamına Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki 16 üniversiteyi de dahil ederek, projedeki toplam üniversite sayısını 24'e çıkardıklarını bildirdi.

YÖK'ten 24 üniversitede siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimi, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CISCO Network Akademi arasında dijital eğitim alanında başlattıkları iş birliği kapsamına Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki 16 üniversiteyi de dahil ederek, projedeki toplam üniversite sayısını 24'e çıkardıklarını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CISCO ile geçen martta başlattıkları dijital eğitim alanında iş birliği projesi hakkında bilgi verdi.

Projenin ilk aşamasında, 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 üniversitedeki akademisyenlere verilen "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" eğitimlerinin devam ettiğini belirten Saraç, "Şimdi proje kapsamına, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan ve 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer alan 16 üniversiteyi de dahil ederek, projedeki toplam üniversite sayımızı 24'e çıkardık." açıklamasını yaptı.

Projeye yeni eklenen Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis Yedi Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörleri, bu üniversitelerde proje kapsamında eğitim alacak 32 akademisyen, YÖK yetkilileri ve CISCO yöneticilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle değerlendirme toplantısı yapıldığını kaydeden Saraç, "Projenin başarılı şekilde yürütülerek ülkemizin dijital alanda nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

-"Yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz"

YÖK'ten yapılan açıklamada ise Saraç'ın, CISCO yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasına yer verildi.

Buna göre, YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirten Saraç, içinde bulunulan süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

YÖK Başkanı Saraç, küresel salgın sonrasında üniversitelerin bazı altyapı yetersizliklerine rağmen sürece hızla uyum sağladığını ifade etti.

Özellikle dezavantajlı üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılmasına büyük önem verdiklerini belirten Saraç, CISCO Network Akademi yetkililerine dijital eğitim alanındaki bu iş birlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Açıklamaya göre, 16 Mart 2020'de başlatılan projenin ilk aşamasında Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerinden seçilen bir grup akademisyene, "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında CISCO Network Akademi tarafından ücretsiz sertifika eğitimi veriliyor.

Proje kapsamındaki eğitimlerin yaz sonunda tamamlanarak, sertifika alanlar tarafından üniversitelerindeki diğer akademisyenlere eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde proje kapsamındaki üniversitelerde öğrencilere yönelik "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" derslerinin açılması hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güney Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:32 Kaynak: AA


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