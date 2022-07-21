YÖK'ten 9 vakıf üniversitesine ücret ve işten çıkarma incelemesi açıklaması - Son Dakika
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YÖK'ten 9 vakıf üniversitesine ücret ve işten çıkarma incelemesi açıklaması

21.07.2022 18:32
YÖK'ten 9 vakıf üniversitesine ücret ve işten çıkarma incelemesi açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), 9 vakıf üniversitesinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine başlatılan incelemenin tamamalndığı belirtilerek, "Öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), 9 vakıf üniversitesinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine başlatılan incelemenin tamamalndığı belirtilerek, "Öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8'inci maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11'inci maddesiyle 'Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.' hükmü eklenmiş olup, söz konusu hüküm Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir" denildi.

Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin şikayet dilekçelerinin ivedilikle değerlendirmeye alındığı belirtilerek, "Konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; 'vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına' karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir. Diğer taraftan basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler ile birlikte akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 tarihli ve 5 Nisan 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

İncelemenin Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlandığı belirtilerek, "İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
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YÖK, bazı vakıf üniversitelerinin akademik personeline yeterli ücret artışı vermediğini tespit etti YÖK, bazı vakıf üniversitelerinin akademik personeline yeterli ücret artışı vermediğini tespit etti
Kaynak: DHA

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten 9 vakıf üniversitesine ücret ve işten çıkarma incelemesi açıklaması - Son Dakika

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