YÖK'ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme - Son Dakika

YÖK'ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına bilimsel araştırma projesi kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına bilimsel araştırma projesi kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK'ün internet sayfasından da yönetmeliğe ilişkin, "YÖK'ten araştırmanın önünü açacak ve kamu kaynağının kontrolünü sağlayacak yeni düzenlemeler" başlığıyla bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, yönetmelik sürecinde başta araştırma üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörleriyle YÖK'te toplantılar gerçekleştirildi.

Yönetmeliğe son hali, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak verildi. Böylece BAP Yönetmeliği'nde birçok köklü değişiklik gerçekleştirildi.

Proje değerlendirmesinin niteliğinin artırılması amacıyla yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ücret ödenebilecek.

Görevlendirilen uzmana, 10000 gösterge rakamının ilgili yılın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücret ödenebilecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir yılda 6'yı geçemeyecek.

Ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına BAP kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek. BAP kaynaklarından ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde 30'unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkı verilebilecek.

BAP Komisyonu üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyon, üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek.

Görevler ayrılığı ilkesine uygun hareket edilecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, izlenmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi görevi üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin bütçe, muhasebe, satın alma ve taşınır işlemleri ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilecek.

Yeni düzenlemeyle, bilimsel araştırma projelerinin kabulünde ve uygulamasında görev alanlara ilişkin sorumluluklar ve denetim esasları belirlendi.

Tez projelerine 6 ay ek süre verilebilecek

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla 6 aya kadar devam ettirilebilecek.

Bursiyerlerin SGK kesintileriyle ilgili hususlar belirlendi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenecek.

Proje destekleri YÖKSİS'e girilecek

Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS'e girilecek.

YÖKSİS'e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne ait olacak. Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

BAP bütçesindeki kaynağın neması da yine araştırma için kullanılacak

Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Bu şekilde elde edilen nemalar, kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir kaydedilecek.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:47:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten bilimsel araştırmanın önünü açacak yeni düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]