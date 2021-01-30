YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesinin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesinin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

30.01.2021 13:43
YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesinin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Yükseköğretim Kurulundan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve...

Yükseköğretim Kurulundan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır." açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinde dün Kabe-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provokatif bir eylem gerçekleştiği belirtildi.

Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birinin de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermek olduğu aktarılan açıklamada, "Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üniversitelerin sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesillerin, ahlaklı ve dürüst vatandaşların yetiştirildiği kurumlar da olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu gibi çirkin davranışların ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının, toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz."

Kabe, yök, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesinin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı 4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti Bir anda fenalaşıp tren raylarına yığılan kadını, tramvay sürücüsünün dikkati kurtardı Film sahnelerini aratmayan olay! Hapisten kaçan iki mahkumun yakalanma anı kamerada Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek         
14:03
Sadakatsiz'in Derin'i ve Enis Arıkan'dan mükemmel şov! Ünlü isimlerin danslarını böyle taklit ettiler Sadakatsiz'in Derin'i ve Enis Arıkan'dan mükemmel şov! Ünlü isimlerin danslarını böyle taklit ettiler         
13:33
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında         
13:18
Üzerine 2,5 tonluk ızgara devrilen kaynak ustası feci şekilde can verdi Üzerine 2,5 tonluk ızgara devrilen kaynak ustası feci şekilde can verdi         
12:29
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı         
12:02
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı         
09:29
Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi         
09:21
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 14:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesinin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei