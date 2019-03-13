Son Dakika Haberleri: YÖK'ten Dedeoğlu İçin Başsağlığı

YÖK'ten Dedeoğlu İçin Başsağlığı

35 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve yükseköğretim camiasına başsağlığı diledi.

YÖK'ten Dedeoğlu İçin Başsağlığı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve yükseköğretim camiasına başsağlığı diledi.

Saraç, Twitter hesabından, 28 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat edilip yoğun bakımda tedavi gören YÖK üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu'nun vefatına ilişkin taziye mesajını paylaştı.

YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında "YÖK Üyemiz Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hoca'mıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise "YÖK Başkanlığına uzun yıllardır hizmet eden Hoca'mıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:30 Kaynak: AA

28 Şubat, Yekta Saraç, Beril Dedeoğlu, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar Meteoroloji'den Ülke Geneline Yağış Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK'ten Dedeoğlu İçin Başsağlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]