Son Dakika Haberleri: YÖK'ten devlet üniversiteleri için "aynı unvanlı kadro" düzenlemesi
Son Dakika Güncel YÖK'ten devlet üniversiteleri için 'aynı unvanlı kadro' düzenlemesi

YÖK'ten devlet üniversiteleri için "aynı unvanlı kadro" düzenlemesi

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı aranmayacak.

YÖK'ten devlet üniversiteleri için

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı aranmayacak.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları için yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine YÖK'ün belirleyeceği birimlerde "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK'ten devlet üniversiteleri için "aynı unvanlı kadro" düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]