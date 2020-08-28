YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere, şartlı kayıt yaptırabilme hakkı tanındığı açıklandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere, şartlı kayıt yaptırabilme hakkı tanındığı açıklandı. YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur" denildi. Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:33 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı - Son Dakika

Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı