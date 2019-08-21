Son Dakika Haberleri: YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
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YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı başlangıcına kadar...

YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilme imkanı getirildi.

YÖK'ten 2019-DGS kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlayarak, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi sınavları geçerek mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarı yılı başlangıcına kadar, 2019-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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