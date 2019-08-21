Son Dakika Haberleri: YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
Son Dakika Ekonomi Haber

YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi

2 saat önce

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihlerinde, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, gelecek bahar yarı yılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecek.

YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi, System.String[]

Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihlerinde, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak daha sonra mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, gelecek bahar yarı yılı başlangıcına kadar kayıt yaptırabilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 19:04:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]