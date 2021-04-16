YÖK'ten doçentlik yönetmeliği değişikliğine ilişkin açıklama - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yürürlüğe giren "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile doçentlik komisyonu üye sayısının 19'dan 21'e çıkarıldığını bildirdi.

"Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK'ten yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, doçentliğe başvuran adayların sayısındaki artışın getirdiği iş yükünü hafifletmek, farklı doçentlik alanlarının doçentlik komisyonunda daha geniş temsilini sağlamak ve aday başvuru dosyalarını komisyon üyelerinin daha nitelikli değerlendirmesine fırsat sağlamak amacıyla doçentlik komisyonu üye sayısının 19'dan 21'e çıkarıldığı aktarıldı. Komisyon toplantılarına katılımlarda devamlılığın sağlanmasına yönelik sorunlar yaşanmaması amacıyla herhangi bir sebeple üst üste 3 toplantıya katılmayan veya bir yıl içinde en az 5 kez toplantıya katılmayan üyenin komisyon üyeliğinin kendiliğinden sona erdirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde komisyon üyelerinden oluşacak "alt komisyonlar" kurulabilmesi imkanı tanındığı da kaydedildi.

(Mustafa Cenik/İHA)