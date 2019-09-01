YÖK'ten Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim görmeleri için başlatılan "Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi" ile sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulması amaçlanıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliği bakımından büyük öneme sahip proje, başarılı şekilde sürdürülüyor.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesini ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulmasını amaçlayan proje, Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleriyle ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesini hedefliyor.

Proje, fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanlarıyla ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmalarını da kapsıyor.

Açıklamaya göre, endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla nitelikli elemana ihtiyaç duyulan imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklere ilişkin, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Lojistik, Makine, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Polimer Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi olmak üzere 16 önlisans programına 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için destek ve teşvik verildi.

Proje kapsamındaki önlisans programlarında öğrenim gören toplam 2 bin 202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4 bin 500 lira eğitim desteği sağlandı.

Bu kapsamda ocak ayında Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun illerindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulu 8 üniversitenin 9 meslek yüksekokulunun 38 önlisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin, sanayi eğitimi için toplam 9 milyon 833 bin lira ek parasal destek verildi. Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen desteğin devamına, performans kriterleri çerçevesinde karar veriliyor.

Lisans öğrencilerinin sanayi eğitimleri

Açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören bin 998 öğrenci, bahar dönemi için 21 devlet üniversitesinde öğrenim gören 3 bin 161 öğrenci olmak üzere fen ve mühendislik lisans programlarına kayıtlı toplam 5 bin 159 öğrenciye sanayi eğitimi görmeleri için parasal destek sağlandı.

Öğrencilere, İŞKUR'un katkısıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar para ödemesi yapıldı.

Sanayide yaklaşık iki bin firmada, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik, Otomotiv Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği bölümlerinde kayıtlı öğrenciler eğitim alıyor. Sanayi eğitimi desteği alacak üniversite, bölüm ve öğrencilerin seçimi ve desteklenmesine dair şartlar YÖK tarafından üniversitelere bildiriliyor.