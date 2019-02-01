Son Dakika Haberleri: YÖK'ten "gayriresmi üniversite şubeleri" için uyarı

YÖK'ten "gayriresmi üniversite şubeleri" için uyarı

1 saat önce

YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.

YÖK'ten
YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Türkiye, Ekonomi
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