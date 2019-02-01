YÖK'ten "gayriresmi üniversite şubeleri" için uyarı
1 saat önce
YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.
YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye
'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği, buralardan alınan diplomaların geçerliliğinin olmayacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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