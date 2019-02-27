YÖK'ten İngiltere'de "Yükseköğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün British Council ile birlikte düzenlediği ortak forumda, Türk ve Birleşik Krallık üniversitelerinden temsilcilerin İngiltere'de ilk kez bir araya gelerek ortak stratejik öncelikleri, gelecekteki iş birliği alanlarını ve ortak...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün British Council ile birlikte düzenlediği ortak forumda, Türk ve Birleşik Krallık üniversitelerinden temsilcilerin İngiltere'de ilk kez bir araya gelerek ortak stratejik öncelikleri, gelecekteki iş birliği alanlarını ve ortak diploma programlarını ele aldığını belirtti.



Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak British Council ile birlikte, İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Yeni Perspektifler: Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu"nu düzenlediklerini belirtti.



Yekta Saraç, şu bilgileri paylaştı:



"Bu ortak forum, Türk ve Birleşik Krallık üniversitelerinin İngiltere'de ilk kez bir araya gelmesi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Birleşik Krallık'tan yaklaşık 50 üniversitenin katıldığı foruma, Türkiye'den YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve ülkemizdeki araştırma üniversitelerinin (Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Erciyes, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İ.Ü.Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) rektörleri katıldı.



Forumda, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki son gelişmeler karşılıklı paylaşılarak, ortak stratejik öncelikler ve gelecekteki iş birliği alanları ve ortak diploma programları konusu ele alındı. Forumun sonunda, YÖK ile British Council arasında iş birliği anlaşması imzalandı."



YÖK Başkanı Saraç, bu yıl içerisinde benzer bir ortak forumun Türkiye'de de yapılmasının planlandığını kaydetti.

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