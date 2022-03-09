İstanbul'da üniversitelere kar tatili - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da üniversitelere kar tatili

09.03.2022 15:10
İstanbul'da üniversitelere kar tatili

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.

YÖK, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi.

(Ahmet Furkan Gülap/ İHA)

YORUMLAR
500
AKOM'DA KAR HAZIRLIKLARI AKOM'DA KAR HAZIRLIKLARI Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı Vali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

Meteoroloji, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da üniversitelere kar tatili - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:33:55. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da üniversitelere kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement