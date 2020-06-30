YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması

YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklamasıYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağı açıklandı.

YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması

Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağı açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, " Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin 'Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine' dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporları ile birlikte değerlendirilmiş, 2547 Sayılı Kanun'un ek madde 11/14 fıkrası gereği, 'Garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti', Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmıştır. Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" denildi.

ANKARA, -


Yükseköğretim Kurulu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 10:45 Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu 23:41 Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
11:44
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
11:31
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
11:28
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
11:24
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
11:23
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
11:20
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
11:16
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
11:10
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilmiştir
11:06
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
11:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 12:05:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]