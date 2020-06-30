YÖK'ten, 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili, "Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır. Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre ve benzeri hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir" açıklamasını yaptı.
YÖK, 2708 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan sorular hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır. Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre ve benzeri hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir. Öğrencilerin eğitim görecekleri kampüs Marmara Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından belirlenecektir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Konuya ilişkin tereddüt olması halinde üniversite kayıtları esas alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun Ek 11'inci maddesinde yer alan; 'Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.' hükmü uyarınca faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri garantör üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücretinin arttırılıp arttırılmaması, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemesine ilişkin üniversite kayıtları dikkate alınır. Tereddüt oluşması halinde banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgeler gözönünde tutulur" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA, -