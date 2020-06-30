YÖK'ten, 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

YÖK'ten, 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili, "Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili, "Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır. Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre ve benzeri hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir" açıklamasını yaptı.

YÖK, 2708 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi ile  ilgili sıkça sorulan sorular hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Öğrenciler garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmıştır. Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre ve benzeri hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir. Öğrencilerin eğitim görecekleri kampüs Marmara Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından belirlenecektir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Konuya ilişkin tereddüt olması halinde üniversite kayıtları esas alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun Ek 11'inci maddesinde yer alan; 'Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.' hükmü uyarınca faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri garantör üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücretinin arttırılıp arttırılmaması, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemesine ilişkin üniversite kayıtları dikkate alınır. Tereddüt oluşması halinde banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgeler gözönünde tutulur" ifadelerine yer verildi.

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Diplomaların nasıl düzenleneceği yönünde bilgilendirme de yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, garantör üniversitede bulunmaması halinde, bu programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinde açılır. Öğrencilerin faaliyet izni kaldırılan üniversitedeki eğitim ve öğretime ilişkin statüleri (bulunduğu dönem, azami süresi vb) mevcut mevzuat uyarınca devam eder. Yabancı uyruklu öğrenciler de diğer öğrenciler gibi garantör üniversitede (Marmara Üniversitesi) kayıtlı olduğu programda eğitim ve öğretime devam edecektir. Önlisans ve lisans öğrencileri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine, lisasüstü öğrencileri ise 'Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' hükümlerine göre yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemlerinden yararlanabilirler."

Haber:  ANKARA, -


Yükseköğretim Kurulu, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK'ten, 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

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