YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması

24.08.2022 19:12
YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için mevzuat çalışması başlattıklarını, düzenlemenin yapılmasıyla, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için mevzuat çalışması başlattıklarını, düzenlemenin yapılmasıyla, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarının da yararlanacağını bildirdi.

Özvar, Sağlık Bakanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliğine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Erol Özvar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."

YORUMLAR
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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde YÖK'ten kamu hastanesi personelinin hakları için çalışma YÖK'ten kamu hastanesi personelinin hakları için çalışma
Kaynak: AA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığının Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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