YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ için soruşturma kararı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), hakkında soruşturma yapılmasına karar verilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ için YÖK Genel Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarihinde acil olarak toplanacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nce 7 Temmuz 2020 tarihinde öğretim görevlisi kadrosu çıkılan ilanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 7 Ağustos 2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" denildi.

Açıklamada, 2017 yılında yine aynı üniversitede rektörün eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde, atamanın üniversite tarafından geri çekildiği anımsatıldı. 'MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEĞİNİ İFADE EDERİZ'

Konuyu görüşmek üzere YÖK Genel Kurulu'nun 10 Ağustos'ta acil toplanacağı kaydedilen açıklamada, "Rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" denildi.

Haber: ANKARA,