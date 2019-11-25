Son Dakika Haberleri: YÖK'ten Sağlık Bakanlığına "TUS ve DUS" için yeni öneri
Son Dakika Güncel YÖK'ten Sağlık Bakanlığına 'TUS ve DUS' için yeni öneri - Son Dakika

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına "TUS ve DUS" için yeni öneri

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile uzmanlık alanlarına yerleştirilen tıp doktorları ve diş hekimlerine sınava tekrar girmeden alan değiştirme imkanı tanınmasına yönelik öneri götürdü.

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile uzmanlık alanlarına yerleştirilen tıp doktorları ve diş hekimlerine sınava tekrar girmeden alan değiştirme imkanı tanınmasına yönelik öneri götürdü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince TUS ve DUS ile merkezi olarak ÖSYM tarafından uzmanlık alanlarına yerleştirilen tıp doktorları ve diş hekimlerinin, eğitimlerine devam ederken alan değiştirebilmeleri ancak tekrar sınava girerek mümkün oluyor.

YÖK'e bu konuda gelen taleplere ve ÖSYM verilerine göre, bir uzmanlık programına yerleşenlerden yaklaşık yüzde 9'u tekrar sınava girerek dal değiştiriyor.

YÖK, "uzmanlık eğitimlerine devam edenlerden eğitim programlarını değiştirmek isteyenlere tekrar sınava girmeden aldıkları puana göre aynı dönemde olmak şartıyla eşit veya daha düşük puanlı başka bir uzmanlık dalını seçebilmeleri için ilgili yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması" önerisini, Sağlık Bakanlığına yazılı bildirdi.

YÖK'ün Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine dair değişiklik önerisine ilişkin son kararı Sağlık Bakanlığı verecek.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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