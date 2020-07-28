YÖK'ten tercih yapacak öğrenciler için sanal fuar - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihleri arasında sanal fuar düzenleneceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla düzenlenecek fuarla YÖK, öğrencilere, Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek, öğrencileri merak ettikleri hususlarda bilgilendirecek. Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara, https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.