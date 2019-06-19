Son Dakika Haberleri: YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı
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YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı

52 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi.

YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi.
Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK'te bir araya geldiklerini aktardı.
Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu vurgulayan Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Twitter, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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