YÖK'ten Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtacak fuar - Son Dakika

YÖK'ten Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtacak fuar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"nin bugün başlatıldığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"nin bugün başlatıldığını bildirdi.

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Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurul olarak düzenledikleri ilk sanal fuar ile Türk yükseköğretimini dünyaya tanıttıklarını belirtti.

Saraç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Türk Yükseköğretim tarihinin küresel ölçekteki ilk sanal fuarı 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bugün başlattık. Bu fuar ile 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduk."

Saraç, fuarla 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduklarını vurguladı.

Fuarla yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda 190 üniversite ile buluşacağını aktaran Saraç, bu buluşmada, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilere ulaşacaklarına işaret etti.

Saraç, 3 gün sürecek olan fuarın, Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında "http://virtualfair-yok.gov.tr" web adresi üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saraç, sanal fuarda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantların da yer aldığı bilgisini verdi.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtacak fuar - Son Dakika
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