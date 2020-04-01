YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı - Son Dakika

YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı

7 saat önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve...

YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, rektörlüklere gönderilen yazıda, koronavirüs nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı. Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik altyapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak. Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Yükseköğretim Kurulu'nun dünkü toplantısında, koronavirüs küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019- 2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ İLE SINIRLI OLACAK

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek. YÖK yetkilileri, tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkanlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verildi. YÖK'ün kararları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak.

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ


Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:13 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant         
16:07
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 19:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]