YÖK'ten üniversite öğrencilerine '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu, (YÖK), YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesini kararlaştırdı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, dünyada toplum sağlığını etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarının aralıksız devam etiği belirtildi. Bu süreçte https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden, 'YÖK Dersleri Platformu'nun hizmete sunulduğunu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık 'Uzaktan Eğitime Destek' kotası kapsamında erişebileceksiniz. Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır. Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz."