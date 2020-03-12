YÖK'ten üniversiteler için korona virüs açıklaması - Son Dakika
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YÖK'ten üniversiteler için korona virüs açıklaması

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini bildirdi.

YÖK'ten üniversiteler için korona virüs açıklaması, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerin idari ve akademik personel hariç, öğrenciler için 3 hafta kesintisiz tatil edildiği öğrenildi. Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.

3 HAFTALIK TATİL UZAYABİLİR

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek. Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek.

(İHA)

Yükseköğretim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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