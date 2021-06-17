YÖK'ten 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) yükseköğretim mezunlarının istihdam oranını artırmak ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' hazırlandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 verilerine göre, 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının OECD ortalamasının yüzde 85,6 iken, Türkiye için bu oranın yüzde 73,6'da kaldığı belirtildi. Bu oranın artırılması için çalışma yapıldığı kaydedilerek, "Yükseköğretim Kurulumuzca, üniversite öğrencilerine kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmelerini ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini temin etmek, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak, ülkemizin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunmak, beşeri sermayenin talep edilen nitelikleri haiz yetişmesini sağlamak, eğitim-sanayi iş birliğini güçlendirmek, üst politika belgelerinde yer alan hedefleri gerçekleştirmek, kanunların verdiği görevleri yerine getirmek ve mevzuat boşluğundan kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' hazırlanmıştır" denildi.

'UYGULAMALI EĞİTİMİN SINIRLARI BELİRLENDİ'Yönetmeliğin, üniversiteler başta olmak üzere ilgili birçok paydaşın katkısıyla hazırlandığına dikkat çekilerek, "Üniversitelerimiz ve başta bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu kurumları ile TESK, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi özel sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. Akabinde YÖK tarafından askıya çıkarılarak bütün kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmış ve gelen görüş ve öneriler çerçevesinde belgeye nihai şekli verilmiştir" denildi.

Uygulamalı eğitimlerin niteliğinin artırılmasıyla ileri becerilere dayalı yüksek teknolojili imalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, "Yönetmelik yayımlanmadan önce yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimler farklı tanımlarla kavramsallaştırılmıştı. Bir diğer durum ise tanımlar arasında kesin sınırlar bulunmamasıydı. Bu durumun toplumun uygulamalı eğitimleri kavramsallaştırmasına sirayet ettiği görülmekteydi. Yönetmelik ile uygulamalı eğitim türleri tanımlandı ve sınırları belirlendi. Kısa zaman zarfında bu kavramların kamuoyu tarafından benimseneceğine inanıyoruz" açıklaması yapıldı.