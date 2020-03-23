YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek - Son Dakika

YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek

16 dakika önce

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, 'YÖK Dersleri Platformu' adıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, 'YÖK Dersleri Platformu' adıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tatil edilen üniversite öğrencileri, bugün itibarıyla uzaktan eğitime başladı. YÖK'te bu kapsamda, 2020 yılı hedefleri arasında yer alan 'YÖK Dersleri Projesi' kapsamındaki hazırlıklar tamamlanarak, 'YÖK Dersleri Platformu' adı verilen web ara yüzü hizmete açıldı. Platforma 'https://yokdersleri.yok.gov.tr/' internet adresi üzerinden ayrıca YÖK'ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da giriş yapılabilecek.

27 LİSANS VE 47 ÖN LİSANS PROGRAMI VAR

Platformda ilk aşamada açık öğretim fakülteleri olan Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin dijital ders içerikleri erişime açıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, platformun kısa sürede diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem 'program ve ders sayısı' hem de 'dijital içerik çeşitliliği' açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, "Platformda şimdilik 27 lisans, 47 ön lisans programının dijital ders materyali bulunmaktadır. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali bulunmaktadır. Süreç içerisinde sisteme yeni programlar da eklenerek platform içerik bakımından daha da zenginleştirilecektir" denildi. Platformun ana menülerindeki 'Fakülte/MYO/Lisans Tamamlama/Ortak Dersler/Dijital Eğitim Dersleri' ana başlıklarına giriş yaparak ilgili programlardan birini seçen öğrenci, o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişebilecek. Seçilen dijital eğitim materyali kullanıcı tarafından bilgisayara indirilebilecek ya da istenirse yazılı çıktısı alınabilecek.

'FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMEL ANLAYIŞIMIZ'

YÖK Başkanı Yekta Saraç, platformda yer alan mesajında, şunları kaydetti:

"Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkan sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliği' bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. YÖK Dersleri Platformu ülkemizin değerli akademisyenlerinin derslerini ve birikimlerini bütün öğrencilerimize açmaktadır. Daimi tekamül esasında bu platform, öğrencilerimizin nitelikli ders kaynaklarına erişimi için sürekli geliştirilip zenginleştirilecektir."


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:42 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı         
23:40
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu         
22:58
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu         
21:21
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu         
18:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 15:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerine dijital destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]