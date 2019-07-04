YÖK'ten yeni atanan rektörlere 'mobbing' uyarısı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 'yeni atanan rektörlerin, mevcut dekanlara görevlerini bırakması için baskı yaptığı' yönündeki şikayetler üzerine üniversitelere uyarı yazısı gönderdi.YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin son dönemde çeşitli şikayetlerin ve duyumların geldiği belirtildi. Kurulun harekete geçerek üniversitelere uyarı niteliğinde yazı gönderdiği kaydedilen açıklamada, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda ve Anayasada fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceğinin belirlendiği, dekanların görev sürelerinin, rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulduğu hatırlatıldı. Kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikayetlerin ulaştığı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran 'Yeni YÖK' olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz" denildi.

- Ankara