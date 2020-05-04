YÖK'ten YKS tarihi hakkında açıklama - Son Dakika

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi hakkında bir yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" denildi.

(İHA)