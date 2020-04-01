YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video... - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖK: 'Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video... - Son Dakika

YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video...

6 saat önce

YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek.

YÖK:

YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:02 Kaynak: AA

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