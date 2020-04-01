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YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video...
6 saat önce
YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek.
YÖK: "Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabilecek."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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