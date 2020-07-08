YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçişler için web sitesini erişime açtı - Son Dakika

YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçişler için web sitesini erişime açtı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), küresel Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), küresel Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri içeren web sitesi erişime açıldı.

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YÖK, yurt dışında okuyan fakat Kovid-19 salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi önemli kararlar almıştı.

Bu kapsamda, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı.

Ayrıca ilk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandı, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.

Yatay geçiş kontenjan sayısı ve başvuru sürecine dair takvim

Yükseköğretim Kurulu, alınan bu kararların ardından öğrencileri bilgilendirmeye yönelik yeni bir çalışmaya imza attı.

YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi/ Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.

YÖK'ün "https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor.

Aynı alandaki "Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri de detaylı olarak yer alıyor.

Böylelikle YÖK, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sunmuş oldu.

Salgın dönemi ile sınırlı birinci ve son sınıflara yatay geçiş hakkı

YÖK, küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki öğrencilerin, Türkiye'deki birinci ve son sınıf da dahil olmak üzere bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine karar vermişti.

Böylelikle yurt dışında okuyan tüm öğrencilerin, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dahilinde Türk yükseköğretim sistemine dahil olabilmeleri sağlanmıştı.

Daha önceki mevzuatta ise ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamıyordu. Yeni düzenleme ile küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere bu yıl 1. ve 4. sınıflara da yatay geçiş başvurusu hakkı tanınmasının ardından listede bu sınıflara da ilk kez kontenjan verildi.

Kayıt süreci 15 Aralık'a kadar uzatılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, Türkiye'deki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ettiklerini açıklamıştı.

YÖK bu kapsamda, uluslararası öğrenci adaylarına ön kayıt hakkı tanıyacak, başvuru ve kayıt sürecini 15 Aralık 2020'ye kadar uzatacak.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK, Türk üniversitelerine yatay geçişler için web sitesini erişime açtı - Son Dakika
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