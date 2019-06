YÖK, Türk üniversitelerini dünyaya tek "tık" ile tanıtıyor

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "www.studyinturkey.gov.tr" internet sitesi yeni yüzüyle kullanıma açıldı.

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "www.studyinturkey.gov.tr" internet sitesi yeni yüzüyle kullanıma açıldı.

Yükseköğretim Kurulunca geçen ay yabancı öğrencilere yönelik kontenjan sınırlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki yükseköğretim sistemini ve üniversiteleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yeni bir adım daha atıldı.



Bu kapsamda, tüm yükseköğretim kurumlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı www.studyinturkey.gov.tr adlı internet sitesi, kapsamlı bir şekilde güncellenerek Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yeniden hazırlandı.



Türkiye'deki üniversitelerin vizyonu, misyonu, odaklandıkları faaliyet alanları ile Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren programları ile dünya sıralamalarındaki yerleri gibi bilgilerin bulunduğu sitede, uluslararası öğrencilere sunulan imkan ve fırsatlara da yer verildi.



3 dilde 700'den fazla video hazırlandı



İnternet sitesi için geliştirilen arama motoruyla, öğrencilerin ilgi duydukları programlara ilişkin eğitim dili, türü, üniversitenin bulunduğu şehir veya bilim dalına göre kendilerine en uygun üniversiteye erişmeleri kolaylaştırıldı.



Uluslararası öğrencilerin Türk üniversiteleri hakkında öğrenmek isteyebilecekleri bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla site için 3 dilde 700'den fazla kısa video hazırlandı.

Videolarda, ülkedeki üniversitelerin fakülte, program, akademik kadro bilgilerinden burs olanaklarına, öğrenim ücretlerinden barınma imkanlarına, başvuru, kabul ve kayıt şartlarından ulaşım durumuna, ülkenin ikliminden yemek kültürüne varana kadar pek çok bilgiye yer verildi.



Proje kapsamında, gelecek süreçte Türk yükseköğretim kurumlarına yönelişin hem nitelik hem de nicelik yönüyle daha da artması bekleniyor.



"Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 148 bine sıçradı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede bulunan yabancı öğrenci sayısının 48 binden 4-5 yıl içinde 148 bine sıçradığını belirterek, bu başarının altında yaptıkları bir dizi düzenlemenin, tanınan üniversite sayısını artırıcı tedbirlerin bulunduğunu ifade etti.

Study in Turkey Projesi'nin YÖK tarafından yaşama geçirilmiş olmasının anlamı ve önemi bulunduğunu ifade eden Saraç, bunların en önde geleninin "güvenilirlik" olduğuna işaret etti.

"Study in Turkey markasının YÖK'ün kapsamlı ağı ve güvencesiyle sunuluyor olması, kurgulanan platformun özellikle yurt dışındaki güvenilirliği ve itibarı açısından son derece değerli." diyen Saraç, şöyle devam etti:

"YÖK, bu projeyle bir bakıma Türkiye'deki yükseköğretim yapısını ve yükseköğretim kurumlarımızı tanıtma misyonunu üstlenmiş ve yerine getirmiş olmaktadır. İkincisi eşitliktir. Geliştirilen Study in Turkey bünyesinde, Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nde yer alan bütün üniversiteler belirli bir format çerçevesinde uluslararası öğrenci ve kurumlara tanıtılmaktadır. Üçüncüsü çeşitliliktir. www.studyinturkey.gov.tr internet adresine giriş yapan öğrenci, akademisyen, yönetici, bürokrat, her birey ülkemize, şehirlerimize, yükseköğretimimize, üniversitelerimize dair bilgi ve haberlerin fotoğraf ve videolarla desteklendiği bir dünyaya erişmektedir."

YÖK Başkanı Saraç, kullanıma açtıkları internet sitesinin, periyodik aralıklarla güncellenerek doğru ve güvenilir yapısını dinamik bir şekilde devam ettireceğini vurguladı.

Saraç, "Proje aslında Yeni YÖK'ün 'Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi'nin bir bileşeni. Bu istikamette yeni bazı düzenlemelerin de hazırlığı içindeyiz ve kısa zaman içerisinde bunları da hayata geçirmeyi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı

Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir!

Canlı yayına bağlanan Bakan Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat

(Özel) Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç'ten Türkiye'ye geldi