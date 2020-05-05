YÖK: TYT sınavı süresi uzatıldı, uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi.



Buna göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.