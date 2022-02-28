YÖK: Ukrayna'daki öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın tahliyeleri sürüyor - Son Dakika
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YÖK: Ukrayna'daki öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın tahliyeleri sürüyor

28.02.2022 20:54
YÖK: Ukrayna'daki öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın tahliyeleri sürüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'da öğrenim gören öğrenciler dahil talep eden vatandaşların Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmek üzere tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'da öğrenim gören öğrenciler dahil talep eden vatandaşların Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmek üzere tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.

YÖK'ün sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan itibaren yaşanan gelişmelerin endişe ile izlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları insanların can ve mal kaybına sebep olan savaş ve silahlı çatışma yoluyla değil, bir araya gelerek diyalog ve müzakere yoluyla çözmelerini temenni ederiz. Ülkedeki savaş ve çatışma halinin en kısa sürede yerini barış ve huzur iklimine bırakmasını umarız. Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte YÖK tarafından da yakından takip edilmektedir."

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK: Ukrayna'daki öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın tahliyeleri sürüyor - Son Dakika


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