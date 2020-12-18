YÖK'ün 24 üniversitede akademisyenlere yönelik dijital eğitimi tamamlandı - Son Dakika

YÖK'ün 24 üniversitede akademisyenlere yönelik dijital eğitimi tamamlandı

18.12.2020 14:52
YÖK'ün 24 üniversitede akademisyenlere yönelik dijital eğitimi tamamlandı, System.String[]

YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanında 16 Mart'ta başlatılan iş birliği kapsamında Anadolu'da "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında verilen eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı.

YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanında 16 Mart'ta başlatılan iş birliği kapsamında Anadolu'da "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında verilen eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı.

Projenin ilk iki fazında eğitim alan 63 akademisyenden 51'i eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan akademisyenlere yönelik "sanal sertifika töreni" düzenlendi. Törenin ardından yine Anadolu'dan seçilen 30 yeni üniversitenin katılımıyla 3. faz eğitim programının tanıtımı gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya YÖK yetkililerinin yanı sıra, projede yer alan üniversitelerin rektörleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici eğitimini alan ve alacak olan akademisyenler ile Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık katıldı.

16 Mart tarihinde başlatılan projenin ilk fazında 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 pilot üniversitedeki akademisyenlere yönelik verilen eğitimler tamamlandı. Bu kapsamda Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversitelerinden seçilen bir grup akademisyene "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında Cisco Network Akademi ve ODTÜ tarafından ücretsiz sertifika eğitimi verildi. YÖK ve Cisco'nun dijital eğitim alanındaki iş birliği kapsamındaki ikinci fazda ise Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye, Siirt, Şırnak Üniversiteleri yer aldı.

"İKİ YIL ÖNCE BAŞLATTIĞIMIZ YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI"

YÖK Başkanı Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada yeni YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, içinde bulunulan süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi. Saraç, "2018 yılının Aralık ayında, yani bundan tam iki yıl önce, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projemizi başlatmıştık. Projenin ilk etabında 20 üniversitemizden 60 binin üzerinde öğrencimize ve 10 binin üzerinde öğretim elemanımıza dijital beceri eğitimi verdik. Projemizin temel amacı, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerinin artırılmasıydı. Bu aslında bir farkındalık projesiydi. Biz YÖK olarak, sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük" dedi.

"SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Rektörlerden ve eğitim alan akademisyenlerden bu süreçte alınan eğitimin üniversitelerdeki diğer öğretim elemanlarına ve öğrencilere de aktarılmasını beklediklerini söyleyen Saraç, şöyle devam etti:

"Nitekim biz bu eğitim sürecini eğiticilerin eğitimi olarak planladık. Bundan sonraki süreçte eğitim alan akademisyenlerimiz üniversite içindeki diğer akademisyenlere ve öğrencilerimize bu eğitimi aktaracaklar. Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da programda öğrenim görürse görsün tüm öğrencilerimizde siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşmasının dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Siz rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğrencilerimize yaymanızı istiyoruz."

Konuşmasında pandemi sürecinde YÖK tarafından dijitalleşme konusunda yapılan çalışmalardan da bahseden Saraç, bu süreçte YÖK bünyesinde çeşitli üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonunun oluşturulduğunu, yurt içi ve yurt dışına yönelik sanal fuarlar düzenlendiğini, uzaktan eğitim platformu sağlama protokolü, YÖK Dersleri Platformu ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi hazırladıklarını söyledi.

PROJEDE 3. FAZA GEÇİLDİ

İlk iki fazda başarılı olan akademisyenlere sertifikalarının sunulmasının ardından projenin 3. fazının tanıtımı yapıldı. Ocak 2021 - Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3. fazda yine Anadolu'dan seçilen 30 üniversiteden 90'a yakın akademisyene Cisco-ODTÜ işbirliğiyle eğitim verilecek. Projede eğitim görecek her bir üniversite tarafından bildirilecek üç akademisyenden en az birinin kadın akademisyenler arasından seçilmesi zorunluluğu da getirildi. 3. fazda yer alacak üniversiteler ise şunlar:

"Bolu Abant İzzet Baysal, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Çankırı Karatekin, Dumlupınar, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, Niğde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Tarsus Uşak Üniversitesi."

Toplantının sonunda sertifika almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden ve 3. faza başlayacak olan akademisyenlere başarılar dileyen YÖK Başkanı Saraç, projeye katkı sunan Cisco, ODTÜ, katılımcı üniversite rektörleri ve YÖK yetkililerine teşekkür etti.

(Ali Nargüner/İHA)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK'ün 24 üniversitede akademisyenlere yönelik dijital eğitimi tamamlandı - Son Dakika


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