Son Dakika Haberleri: YÖK'ün akademik lobi faaliyetleri ABD'de sonuç verdi
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YÖK'ün akademik lobi faaliyetleri ABD'de sonuç verdi

50 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ABD tarafından, Türkiye'ye seyahat uyarısının Fransa, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine benzer şekilde 2.

YÖK'ün akademik lobi faaliyetleri ABD'de sonuç verdi, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ABD tarafından, Türkiye'ye seyahat uyarısının Fransa, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine benzer şekilde 2. düzeye indirilmesi kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, YÖK'ün akademik lobi faaliyetlerinin bu sürece büyük katkı sağladığının ilgililerce de ifade edildiğini bildirdi.

Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin geçen yıl Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. düzeye çıkardığını, bu durumun özellikle Türkiye'ye gelecek öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından sorun oluşturduğunu ifade etti.

Saraç, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Akademik Miras Projemiz kapsamında YÖK olarak Washington'da yaptığımız panel sırasında Kongre üyeleriyle ve diğer yetkililerle temaslar kurarak konuyu gündeme getirmiştik. Ayrıca bazı Kongre üyeleri tarafından Türkiye'ye seyahat uyarısının özellikle akademik ilişkiler açısından endişe verici olduğuna dair bir mektup kaleme alınması sağlanmıştı. ABD tarafından, ülkemize seyahat uyarısının Fransa, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine benzer şekilde 2. düzeye indirilmesi kararı alınmasından memnuniyet duymaktayız. Akademik lobi faaliyetlerimizin bu sürece büyük katkı sağlaması bizler için sevindiricidir. Yükseköğretim Kurulumuz tüm bileşenleriyle ülkemizin uluslararası ilişkilerine kendi yetki alanı çerçevesinde katkı sağlamaya devam edecektir."

ABD'de temaslarda bulunan YÖK heyetinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan da yer alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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