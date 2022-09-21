YÖK'ün 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi' başlıyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nun (YÖK), 'Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı' 24 Eylül'de başlayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için geliştirilen Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi'nin hayata geçtiği bildirildi. Açıklamada, "Seviye tespit sınavı sonrasında İngilizceleri iyi ve çok iyi düzeyde olan doktoralı araştırmacıların akademik yazma yetilerini artıracak, doktoralı genç araştırmacılar için yabancı dilde bilimsel metin yazma programı, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü başlayacak. Program kapsamındaki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilecek. Toplam 175 akademisyenin yararlanacağı ve haftada 6 saat olarak yapılacak eğitimler, 11 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak" denildi.