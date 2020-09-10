YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) verilerine göre, 627 bin 532 üniversite öğrencisinin kaydının e-kayıt (elektronik kayıt) ile dijital ortama taşınmasıyla yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şahsen kayıt işlemlerindeki yoğunluk, sosyal mesafe risklerini azaltmak ve öğrencilerin talepleri dikkate alınarak üniversitelere e-kayıt (elektronik kayıt) tarihlerinin 6 Eylül Pazar günü saat 23.59'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı. E-kayıt yapabilecek öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğunun bu kolaylıktan istifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu yıl tüm devlet üniversiteleri ile elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 61 vakıf yükseköğretim kurumu, isteyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt yaptırma imkanı sundu. Elektronik kayıt yapabilecek 729 bin 57 kişiden 627 bin 532'si üniversite kaydını YÖK'ün 2014-2015 öğretim yılından beri e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu e-kayıt uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. E-kayıt olma imkanına sahip olan öğrencilerin yüzde 86'sı üniversite kaydını üniversitesine gitmeden, elektronik ortamda kolayca yapmış oldu. Devlet üniversitelerinde 626 bin 776 kişiden 571 bin 9'u, elektronik kayıt uygulamasına dahil olan 61 vakıf yükseköğretim kurumunda ise 102 bin 281 kişiden 56 bin 523'ü kişi e-kayıt kolaylığını tercih etti" denildi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ORAN YÜZDE 91Bu yıl elektronik kayıt yapabilecek devlet üniversitelerindeki öğrencilerin yüzde 91'i, vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin ise yüzde 55'i elektronik kaydı tercih etti. e-kayıt tercih oranlarında 2019 ile kıyaslandığında artış yaşandığı gözlenirken, geçen yıl devlet üniversitelerinde e-kayıt oranı yüzde 83, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 29 şeklinde gerçekleşmişti. YÖK yetkilileri, üniversitelere kayıt işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayan e-kayıt uygulamasına olan ilginin her geçen yıl artarak öğrenci ve ailelerin kayıtlarda öncelikli tercihi haline geldiğini belirtirken, bu yıl elektronik kayıt sayesinde yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandığı ifade edildi. Hesaplamanın öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veli ile üniversitenin bulunduğu şehre gittiği, bir gece konakladığı, gidiş dönüş yol parası ve yemeğe harcadığı miktar göz önüne alınarak yapıldı. YÖK'ün geçen yılki verilerine göre elektronik kayıt yaptırabilecek 647 bin 716 adaydan yüzde 78'ine karşılık gelen 504 bin 271'i elektronik kayıt yaptırmış ve bu sayede tahmini 280 milyon lira tasarruf sağlanmıştı.SALGINDA BULAŞMA RİSKİ BÜYÜK ORANDA AZALTILDIE-kayıtlar ile aynı zamanda küresel koronavirüs salgınına yönelik sosyal mesafe kuralı doğrultusunda tedbir de alındığına işaret edilen açıklamada, "Kayıt yapmak için üniversitelerine gitmek zorunda olmayıp evlerinde bilgisayar başında bu işlemlerini kolayca yapabildiler. Bu sayede şahsen kayıt işlemi yapan öğrenci sayısında büyük oranda düşme yaşandı. Bu düşüş sayesinde başvuru işlemleri esnasında sosyal mesafenin sağlanamaması ve şehirlerarasındaki hareketlilik gibi risklerde de azaltıldı" ifadelerine yer verildi.

YÖK açıklamasında ayrıca, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilebilmesi için üniversitelerle başlatılan çalışmanın da kasım ayı içerisinde bitirilerek öğrencilerin hizmetine sunulması planlandığı belirtildi.