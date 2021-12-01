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YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak - Son Dakika

YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak

01.12.2021 12:31

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edilmesi, Kapadokya'daki sektör temsilcilerinin turizmden beklentilerini yükseltti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "doğal ve kültürel miras turizmi" alanında dahil edilmesi, Kapadokya'daki sektör temsilcilerinin turizmden beklentilerini yükseltti.

Projelerle Kapadokya'yı dünyanın önemli turizm destinasyonlarında biri haline getirmeyi amaçlayan çalışma, bölgedeki sektör temsilcilerini de heyecanlandırdı.

Kapadokya'ya gelen yüz binlerce turistin uğrak yeri Göreme beldesinde sektör adına faaliyet yürüten Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, NEVÜ'nün ihtisaslaşmasının bölge turizmine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Sektör bileşenleri olarak akademisyen ve uzmanların çalışmalarına destek vereceklerini ifade ede Durmaz, "Şehrimiz üniversitesinin turizmle ilgili akademik çalışmalar yapacak olması sevindirici. Bu çalışmaların Kapadokya ve ülkemiz turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hazırlanacak projeler, bölgedeki el sanatlarının geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesi gibi birçok konuda olumlu katkı sunacaktır." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu da YÖK tarafından alınan kararın yerinde ve zamanında olduğunu vurgulayarak, "Kapadokya 12 ay turizmin sürdüğü bir bölge. Dolayısıyla yılın her dönemi dünyanın farklı yerlerinden gelen turistlere ev sahipliği yapıyoruz. Sunulan hizmetin niteliği ve kalitesi arttıkça Kapadokya turizm alanında daha iyi noktalara yükselecektir. NEVÜ'nün öncelikle yabancı dilleri iyi konuşabilen personel konusundaki sıkıntıları giderecek projelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kapadokya turizmi için veriye dayalı politika geliştirilecek

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de ihtisas alanına dahil olan üniversitelerinin, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin ekonomik hayatına katkıda bulunacağını belirtti.

Bölgede turizmin geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü anlatan Aktekin, özellikle dijital pazarlama imkanlarını hayata geçirip Kapadokya'ya sayıca daha fazla ve nitelikli turist çekebilmek için çeşitli politika ve uygulamalar yapacaklarını dile getirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri iş birliğiyle bölge turizminin hak ettiği potansiyele yükselmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Aktekin, şunları kaydetti:

"Kapadokya, yılda yaklaşık 4 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Antalya, Muğla ve İstanbul'dan sonra en fazla turist alan bölge. Bizim gözlemlerimiz ve sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, daha çok ikincil pazarlarda turist geldiği, gecelik konaklama sayısının az olduğu, kültürel ve inanç turizmine yönelik kapasite ve imkan olmasına rağmen bu potansiyelin tam kullanılamadığı, turizmden hak ettiği payı alamadığı yönünde çeşitli tespitler var. İhtisas üniversitesi olarak sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarıyla çeşitli projeler geliştireceğiz. Sektörde hizmet sunanların eğitimi başta olmak üzere bölgenin envanterini çıkararak veriye dayalı politika geliştireceğiz. Bu veri analizi üzerinden sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda tüm fakültelerimizle projeler geliştireceğiz."

YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak

Hacı Bektaş, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak - Son Dakika
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