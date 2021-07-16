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YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu - Son Dakika

YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

16 Temmuz 2021 Cuma 09:38

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Konuyla ilgili kulislerde dolaşan bir iddiaya göre; YÖK, Melih Bulu'dan rahatsızmış ve bu rahatsızlık haftalardır devam ediliyormuş. Bulu'nun görevden alınmasında işte bu rahatsızlık büyük etkenmiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alınmıştı. Bulu'nun yerine, 194 günlük görev süresi boyunca yardımcılığını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanı açıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

YÖK RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN GÖREVDEN ALINDI

Atamayla göreve geldiği için aylardır üniversitedeki akademisyen ve öğrenciler tarafından protesto edilen Bulu'nun görevden alınması akıllarda birçok soru işareti oluşturdu. Kulislerde Bulu'nun görevine son verilmesinin nedeni olarak YÖK'te onun rektörlüğünden dolayı oluşan rahatsızlık gösteriliyor. İddialara göre haftalardır her fırsatta dile getirilen bu rahatsızlık sonunda karşılık buldu ve bu nedenle Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı.

BULU'NUN GETİRDİĞİ MEZUNLARIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI

Bulu, üniversite duyurusunda mezunların koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite kampüslerine girişinin kısıtlandığını ve izne tabii olduğunu ifade etmişti. Üniversite yönetimi dün Bulu'nun görevden alınması sonrası personellere gönderdiği mailde, "herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını" söyleyerek mezunların ve akademik personelin HES kodu ve kimlik kartlarıyla kampüse giriş yapabileceklerini söyledi.

YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üniversite, Gazete, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu - Son Dakika


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