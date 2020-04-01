YÖK'ün üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı tanıması - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanının görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verileceğini bildirdi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilecek."