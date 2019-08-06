Son Dakika Haberleri: YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti,...
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YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti,...

3 saat önce

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti,..., System.String[]
YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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YKS tercih sonuçları açıklandı
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