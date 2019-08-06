YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti,...
3 saat önce
YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.
YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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