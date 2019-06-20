YÖK üniversite kontenjanlarını belirledi

YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.

YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.

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