YÖK üniversite kontenjanlarını belirledi
1 saat önce
YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.
YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:03
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