Son Dakika Haberleri: YÖK üniversite kontenjanlarını belirledi
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YÖK üniversite kontenjanlarını belirledi

1 saat önce

YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.

YÖK üniversite kontenjanlarını belirledi, System.String[]
YÖK, bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:03 
Ekonomi
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