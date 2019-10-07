Son Dakika Haberleri: YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek
Son Dakika Güncel YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek

YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe görüşecek.

YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe görüşecek.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, üniversiteden iletilen dosya bu hafta perşembe yapılması planlanan YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında ele alınacak.

Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisiyle ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve Rektörlüğün teklif ettiği "kamu görevinden çıkarma" cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, cinsel taciz iddialarıyla ilgili şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, konuya ilişkin disiplin soruşturması açılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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